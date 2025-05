Le tirage au sort des groupes de la Champions Hockey League a eu lieu jeudi à Stockholm. Le LHC visitera le Nord et Grenoble.

KEYSTONE

Le vice-champion de Suisse s'en ira à Lukka Rauma, éliminé en demi-finale des play-off en Finlande, à Göteborg pour affronter le Frölunda de Tömmernes et Dominik Egli et à Grenoble, champion de France.

Les Vaudois accueilleront les Allemands d'Ingolstadt qui ont remporté la saison régulière en DEL avant de perdre en demi-finale des play-off, les Belfast Giants et les Tchèques de Mountfield, battus eux aussi en demi-finales des play-off.

Le champion Zurich aussi au Nord

Tenant du titre, Zurich jouera lui aussi au Nord avec des déplacements à Tampere pour jouer contre Ilves, au Danemark à Odense et en Suède contre Brynas.

Berne jouera lui contre Frölunda, Grenoble et Lulea avec Linus Omark, ainsi que contre Brno, Mountfield et Belfast. Dernier club suisse engagé, Zoug se frottera en déplacement à Lulea, Rauma et Grenoble. Les Zougois accueilleront Ingolstadt, Brno et Belfast.

Le calendrier exact sortira sous peu. Les premiers matches se joueront en août, surtout qu'il y aura les JO l'année prochaine.