  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Le LHC fait tomber le leader et revient à la deuxième place

ATS

29.10.2025 - 22:05

Dans un match décalé de National League, Lausanne a pris le meilleur sur Davos 3-2 à domicile. Les Vaudois remontent à la 2e place au classement.

Le LHC a dominé le HC Davos 3-2 mercredi soir à la Vaudoise aréna.
Le LHC a dominé le HC Davos 3-2 mercredi soir à la Vaudoise aréna.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.10.2025, 22:05

29.10.2025, 22:15

Tout n'a pas été parfait pour les hommes de Geoff Ward, mais l'essentiel est d'avoir fait tomber le leader pour engranger trois points. Les Grisons ont pourtant été prompts à mettre le nez dehors puisqu'ils ont ouvert le score dès la 2e sur leur premier jeu de puissance. L'ancien Lausannois Lukas Frick a vu son tir dévié par Kessler et Davos a pris les devants. Les joueurs de Josh Holden ont trouvé cette récompense qui les a fuis mardi soir aux Vernets lorsqu'ils ont été écrasés 7-0 par Genève.

National League. Genève-Servette pulvérise le leader davosien, Lausanne et Fribourg grimacent

National LeagueGenève-Servette pulvérise le leader davosien, Lausanne et Fribourg grimacent

Battu 6-1 à Bienne la veille après avoir buté sur le portier seelandais Harri Säteri, Lausanne a eu un peu plus de réussite. A la 12e, c'est Théo Rochette, bien lancé par Riat, qui a pu égaliser en s'y reprenant à deux fois. Sélectionné avec l'équipe de Suisse pour le tournoi à Tampere, Rochette a signé son 13e but cette saison.

Les Vaudois ont disputé un solide tiers médian et ont trouvé la faille à la 29e sur un nouveau missile de leur défenseur suédois Erik Brännström. Mieux encore, ils ont pu se constituer un matelas de deux buts d'avance grâce à Czarnik qui a planté le 3-1 en infériorité numérique à la 40e.

Privés de Rochette aux alentours de la 50e à la suite d'une charge parfaitement correcte, les Lions ont finalement tenu bon malgré la réduction du score de Nussbaumer (53e) en power-play.

Les plus lus

«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle
Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait
Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
«Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme