Champions League Lausanne reste à quai, Zurich, Berne et Zoug qualifiés

ATS

15.10.2025 - 22:08

Des quatre clubs suisses engagés en Champions League, seul le LHC manquera le rendez-vous des 8es de finale. A Malley, les Vaudois ont battu en vain les Tchèques de Mountfield 3-2 ap.

Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League
Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 22:08

15.10.2025, 22:15

Cette sortie prématurée ne surprend personne dans la mesure où il aurait fallu un scénario totalement dingue pour que les Lausannois accèdent aux matches à élimination directe. Lausanne termine au 20e rang avec 5 points, il en fallait minimum 7 pour se qualifier.

Dans cette partie que Geoff Ward et son staff ont dû prendre comme un entraînement à haute intensité, les Lions ont pu continuer de travailler leur excellent power-play. Percutants à 5 contre 4, les Vaudois ont ouvert le score (Caggiula) et inscrit le 2-1 (Kahun) avec un homme de plus sur la glace.

Les Lausannois n'ont pas pu maintenir leur avance, se faisant remonter par deux fois. Ils ont toutefois remporté un second point grâce à Oksanen en prolongation.

Si le LHC voit son parcours s'arrêter, Zurich, Berne et Zoug se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

