National League Servette, LHC et Gottéron : tous sous l’enseigne des vainqueurs

ATS

23.9.2025 - 22:22

Les clubs lémaniques ont le sourire à l'issue de cette soirée complète de National League. Lausanne a battu Langnau 4-1, alors que Genève s'est défait d'Ambri 5-4.

Keystone-SDA

23.09.2025, 22:22

23.09.2025, 23:09

Pour montrer aux Emmentalois qu'il valait mieux ne pas leur souffler dans la crinière, les Vaudois ont parfaitement utilisé leur power-play. A la 5e, c'est Caggiula qui a ouvert la marque, puis à la 18e c'est Théo Rochette qui a inscrit son sixième but de l'exercice.

National League. Après la déroute à Lausanne, Genève se reprend contre Fribourg

National LeagueAprès la déroute à Lausanne, Genève se reprend contre Fribourg

De retour des vestiaires, les Lions n'ont pas lâché le pied de l'accélérateur et en l'espace de 22 secondes, ils ont fait passer le score de 2-0 à 4-0 grâce à Suomela et Douay. La défaite incompréhensible 5-3 samedi face à Kloten n'a pas eu l'occasion de se reproduire, parce que le LHC n'a pas offert de cadeaux comme aux Aviateurs. Langnau a sauvé l'honneur dans le troisième tiers et privé Kevin Pasche d'un troisième blanchissage.

Genève par les poils

Le 11-0 encaissé il y a une semaine est bel et bien de l'histoire ancienne. Les Genevois ont enchaîné avec un troisième succès. Les joueurs de Yorick Treille ont pris le meilleur sur Mabri, mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors qu'il y avait 1-1, les Aigles ont réussi à se prendre un but alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

National League. Lausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

National LeagueLausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

Menés 4-2 à la 37e, les Grenat ont inscrit le 3-4 26 secondes après le 2-4 de Zwerger. Et Vesey a pu niveler la marque 15 secondes après le goal de Puljujärvi. Au bénéfice de plus de 90 secondes à 5 contre 3, les Aigles ont buté sur Senn. Mais quelques minutes plus tard, dans la même situation, ils n'ont pas laissé filer l'occasion grâce à Jooris (54e).

Fribourg bat Zurich

Avec un Loïc Galley «steady as a rock» dans les cages, Fribourg a obtenu deux points contre le double champion de Suisse en titre. Les Dragons se sont imposés 3-2 tab.

National League. Soirée de fête pour Lausanne, Genève et Fribourg

National LeagueSoirée de fête pour Lausanne, Genève et Fribourg

Dominés lors du tiers initial, les Fribourgeois ont très bien réagi au cours de la période médiane. A la 25e, c'est Kapla qui a égalisé. A la 29e, c'est le jeune Etter qui a habilement dévié un lancer de Jecker. Malgré deux pénalités zurichoises, les joueurs de Rönnberg n'ont pas pu aller chercher un deuxième but d'écart et ils ont subi l'égalisation de Lehtonen quelques secondes après le retour de Malgin du banc des pénalités.

Seulement avec 18 tirs à 5, Gottéron a mis une très bonne pression sur Hrubec. Le troisième tiers fut plus calme et tout s'est finalement joué aux tirs au but. Sandro Schmid fut l'unique buteur, tandis que Galley a repoussé les cinq envois du «Z».

Bienne et Ajoie battus

Du mieux, mais pas encore ça pour les deux clubs de l'arc jurassien. A Rapperswil, Bienne a subi la loi des Lakers 5-2. Alors qu'ils étaient revenus à 3-2, les Seelandais ont offert 90 secondes de double supériorité numérique aux Saint-Gallois et Larsson n'a pas manqué la cible.

National League. Les Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

National LeagueLes Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

En déplacement à Kloten, Ajoie a pu ramener un bon point malgré la défaite 2-1 ap. La réussite jurassienne a été inscrite à la 59e par Killian Mottet, la grosse acquisition du HCA. Le but de la victoire a été l'oeuvre de Puhakka.

Berne a profité de son déplacement à Lugano pour engranger les trois points (3-0). Et dans le dernier match de la soirée, le leader Davos a poursuivi sa série d'invincibilité avec une septième victoire consécutive. Les Grisons ont dominé Zoug chez eux 4-3 tab.

