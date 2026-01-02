Début d'année en fanfare pour les clubs lémaniques en National League. Lausanne a écrasé Zoug 7-0 à Malley alors que Genève a disposé de Zurich 5-3 aux Vernets. A domicile, Bienne s'est aussi imposé devant Lugano (3-1).

Départ réussi en 2026 pour Lausanne, Genève et Bienne. IMAGO

Keystone-SDA ATS

Après avoir fini 2025 sur les rotules du côté de Genève, on imaginait volontiers que la pause ferait du bien aux Lausannois. Après une mise en route plutôt calme et une domination zougoise au niveau des tirs lors du tiers initial, le LHC a offert un deuxième vingt de gala aux 9600 spectateurs présents.

Tout a commencé à la 24e sur un but en infériorité numérique de Damien Riat. Le capitaine des Lions a ainsi pu inscrire son 12e but de l'exercice et alors que son ouverture du score après trente secondes de jeu avait été justement refusée pour une obstruction sur le gardien. 73 secondes plus tard, c'est Fiedler qui a pu doubler l'avantage vaudois. Les choses se sont ensuite enchaînées avec deux buts de Rochette (18e et 19e réussites), le 16e de Brännström et un goal de Holdener. SI l'on ajoute à cela un penalty manqué par Caggiula à la 40e, on obtient une période folle des hommes de Geoff Ward, dans la lignée de l'humiliation contre Genève lors du fameux 11-0.

La fête pour les Lions fut encore plus mémorable en raison du septième but, inscrit par le jeune Kelyan Barry face à Leonardo Genoni. Le junior du club a marqué son premier but en National League. A noter également le blanchissage pour Kevin Pasche qui permet aux Lions de remonter à la deuxième place avec un point d'avance sur Fribourg, au repos.

Genève bat le champion

Moins spectaculaire que celle du LHC, la victoire de Genève sur Zurich n'en demeure pas moins essentielle pour rester dans le top 6. Les Lions réussissent plutôt bien à Genève. Les Grenat avaient bouclé l'année sur une victoire 7-3 contre Lausanne dans le derby lémanique, ils enchaînent quelques jours plus tard en matant les Lions alémaniques.

Et cette partie contre le champion avait tout du test grandeur nature, car l'impression laissée face au LHC n'était pas forcément la meilleure contre un adversaire qui venait de jouer quatre matches en cinq jours.

Les Aigles ont profité de leur premier power-play pour virer en tête dès la 4e. Jimmy Vesey a pu tromper le portier Zumbühl. Mieux, les Grenat ont pu doubler la mise juste avant la première pause par l'entremise de Josh Jooris. Zurich est revenu à hauteur, mais à la 35e Le Coultre a inscrit son 10e but de la saison, bien aidé par Zumbühl qui n'est pas parvenu à bloquer le puck. Les locaux ont repris deux longueurs d'avance à la 51e grâce à Manninen, de retour dans l'alignement après une blessure.

Grâce à cette victoire, Genève maintient sa position dans le top 6 et prend quatre longueurs d'avance sur les ZSC.

Bienne gagne aussi

Comme Genève et Fribourg, Bienne a commencé l'année 2026 par une victoire en National League. Les Seelandais se sont imposés 3-1 contre Lugano vendredi soir.

Johnny Kneubühler a été le grand homme de la victoire biennoise. L'attaquant suisse a inscrit ses 9e et 10e buts de l'exercice pour offrir trois points importants au HCB dans la course aux play-off. C'est lui qui a ouvert le score à la 8e et qui a mis Bienne à l'abri dans le troisième tiers, en power-play (46e, 3-1).

Calvin Thürkauf avait remis les deux équipes à égalité à la 15e, avant que Marcus Sylvegard ne redonne les commandes aux Biennois dans le tiers médian (26e, 2-1).

Après cette victoire, Bienne figure au 11e rang, à égalité de points avec Kloten (10e) et Berne (12e). Les Aviateurs ont créé la surprise en faisant tomber le leader Davos, récent vainqueur de la Coupe Spengler (4-1).

Ajoie s'incline

Ajoie a commencé l'année à l'image de sa saison. Les Jurassiens menaient 2-0 face à Berne à la 36e, mais ont fini par s'incliner 4-3. L'année 2026 sera-t-elle aussi frustrante que 2025 pour la lanterne rouge? Certainement si l'on s'attache à cette rencontre face à Berne. Cavalleri (25e) et Hazen (36e) ont placé le HCA en situation favorable, mais les étrangers du club de la capitale ont trouvé le moyen de renverser la vapeur. Après que Graf a pu réduire le score (37e), ce sont Merelä (51e) et Ejdsell (58e) qui ont redonné le sourire aux Ours.