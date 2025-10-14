  1. Clients Privés
National League Lausanne dans une situation inhabituelle

ATS

14.10.2025 - 05:00

Défait dimanche à Genève (5-3), le LHC a subi son quatrième revers consécutif en National League. Il s'agit d'une première sous l'égide de l'entraîneur Geoff Ward.

Quatre défaites de suite pour le LHC, mais pas de panique.
Quatre défaites de suite pour le LHC, mais pas de panique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 05:00

14.10.2025, 07:38

Ce n'est pas une statistique avancée, mais un point qui retient l'attention. En s'inclinant aux Vernets, Lausanne a perdu pour la quatrième fois de rang en championnat. Cinq fois si l'on ajoute le 7-4 ramassé à Grenoble en Champions League.

National League. Après le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC

National LeagueAprès le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC

Le chiffre n'est pas anodin. Avec Geoff Ward à la bande, le club vaudois n'a jamais connu pareille spirale négative. Et si l'on regarde ce que le champion Zurich a fait ces deux dernières saisons, on constate aussi que le club n'a jamais essuyé quatre revers consécutifs. Petit clin d'oeil amusant de l'histoire, les Zurichois ont été battus quatre fois de suite cette saison, mais ils ont tout de même récolté deux points.

Toujours troisième mais avec un match de plus que ses concurrents directs, le LHC n'est absolument pas en crise. Mais les Vaudois traversent des turbulences inhabituelles. «Peut-être que l'on paie un actuellement la réussite du début de saison, analyse le défenseur des Lions, Aurélien Marti. On n'a pas été hyper constant durant ces défaites, mais on fait un bon match à la maison contre Zurich. Cet après-midi (réd: dimanche), on fait un bon match. Statistiquement, je crois qu'on est dans les matches et pas du tout largués. La saison est longue. C'est bien de passer par ces moments pour montrer que ce n'est pas toujours un fleuve tranquille et qu'il faut être bon à chaque jeu.»

Geoff Ward toujours serein

Ce qui est certain, c'est que personne ne panique au sein du vestiaire lausannois. Trop expérimenté, le coach Geoff Ward ne se montre bien évidemment pas satisfait de la situation, mais il ne va en tous les cas pas réagir au quart de tour.

«Honnêtement, je ne peux pas dire que l'on a fait un mauvais match à Genève, commente le Canadien. On a eu quatre minutes difficiles à la fin du tiers médian, mais on n'a pas mal joué dans l'ensemble. Non, ce qui transpire maintenant au cours de ces défaites, c'est notre inconstance. Contre Bienne, notre premier tiers était mauvais, le deuxième était excellent et le troisième moyen. Face à Zurich c'était solide. Non, il faut vraiment qu'on joue 60 minutes.»

Pour imager ses propos, l'Ontarien a fait une référence au billard: «Je l'ai dit aux gars, parfois en hockey ce n'est pas que tu fais, mais ce que tu laisses à l'adversaire. Sur ces matches, on laisse trop d'occasions à nos adversaires. On se doit de nettoyer ça et ça passe par des entraînements. Personne dans nos rangs ne va utiliser le manque d'entraînement comme excuse, mais notre groupe a besoin d'une bonne semaine d'entraînement. On va y arriver. Ce match était plus complet que contre Bienne. On va dans la bonne direction.»

En sous-performance

Lausanne connaît en ce moment comme un retour de manivelle. Sur les onze premiers matches, les Vaudois affichaient des statistiques infernales de surperformance avec un PDO (une statistique qui additionne le pourcentage de réussite au tir et le pourcentage des arrêts de gardien) de 106% (réd: la valeur moyenne est de 100). Sur les quatre dernières parties, le PDO est tombé à 94,34% et met en lumière une sous-performance et surtout des gardiens moins dominants que lors du début de saison.

Le LHC ne panique pas et sait où travailler, c'est déjà une bonne chose pour retrouver le chemin de la victoire. A commencer dès mercredi soir en Champions League à domicile face aux Tchèques de Mountfield pour le sixième et dernier match du tour de qualification.

