  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Lausanne retombe dans ses travers et rate une occasion en or

ATS

18.1.2026 - 18:21

Lausanne a manqué une belle occasion de marquer trois points dimanche en National League. A Malley, les Vaudois ont été battus 4-3 ap par Rapperswil.

Lausanne a manqué une belle occasion de marquer trois points dimanche en National League.
Lausanne a manqué une belle occasion de marquer trois points dimanche en National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.01.2026, 18:21

La victoire obtenue en prolongation à Kloten se devait d'être suivie d'une autre performance positive pour les hommes de Geoff Ward. Comme pour mettre ce début d'année raté dans un placard. Si les Lausannois veulent positiver, ils peuvent se dire qu'ils ont tout de même obtenu quelque chose avec ce point. Septième, Rapperswil se bat pour décrocher une place dans le top 6. Ces deux points leur permettent d'espérer.

National League. Lausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

National LeagueLausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

Les Vaudois pensaient avoir ouvert le score à la 15e grâce à l'ancien joueur de Rapperswil, Nathan Vouardoux. Seulement un hors-jeu, signalé après un coach's challenge, a repoussé ce moment de quelques minutes. Les Lions ont frappé à la 22e, deux secondes après la fin d'une pénalité saint-galloise, par Brännström. Le défenseur du LHC a expédié son fameux missile dans la lucarne de Nyffeler pour son 18e goal de la saison.

A la mi-match, les Lakers ont pu égaliser par Dünner en power-play. Mais 74 secondes après cette réussite, Brännström a trouvé Rochette pour son 20e but de l'exercice. Encore fragile, le LHC a vu Zangger inscrire le 2-3 à la 42e. Heureusement, les Vaudois ont répondu par Oksanen à la 47e. Un but inscrit du patin que les arbitres sont allés revisionner avant de l'accorder.

National League. Le LHC s’enlise dans la crise : «On n'est pas dans la m..., mais...»

National LeagueLe LHC s’enlise dans la crise : «On n'est pas dans la m..., mais...»

En prolongation, les joueurs de Ward pensaient par deux fois avoir pris le deuxième point. Mais Brännström et Spooner se sont heurtés à Nyffeler. Et sur le contre, Rask a pu battre Pasche.

Grâce à sa victoire aux tirs au but 4-3 sur Langnau, Lugano a lui marqué deux points. Les Tessinois, 4es, comptent donc trois longueurs d'avance sur les Vaudois au classement.

Les plus lus

«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen
«Pris en sandwich» : Matthias Iten exulte, Loïc Meillard fulmine
Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos
Les pays européens affichent leur unité face à Trump
Sion glane un bon point à Bâle, Thoune mate GC en patron