  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Le LHC peut dire merci à ses défenseurs étrangers

ATS

30.11.2025 - 18:11

Lausanne a signé un quatrième succès de rang en National League. Dimanche à Langnau, les Vaudois l'ont emporté 4-3.

Sami Niku (à droite) a inscrit deux buts à Langnau
Sami Niku (à droite) a inscrit deux buts à Langnau
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.11.2025, 18:11

30.11.2025, 18:43

Des imports...importants. Finaliste des deux derniers championnats, le LHC a prouvé qu'il ne tenait pas que sur ses joueurs étrangers pour avancer. Mais en ce dimanche à Langnau, les deux défenseurs non suisses de Geoff Ward ont fait la différence. Sami Niku y est allé d'un doublé et Erik Brännström de son 13e but de l'exercice.

Les Vaudois ont ouvert le score grâce à leur défenseur finlandais à la 7e, Langnau a attendu le deuxième tiers pour répliquer par son artificier numéro un, Andre Petersson, à la 25e. Les Lions se sont ensuite fait piéger à la 47e par leur ancien attaquant, Harri Pesonen, et alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Puis les défenseurs ont repris la parole. En moins de trois minutes entre la 51e et la 54e, Niku et Brännström ont aidé Lausanne à inverser la tendance. Puis une minute plus tard, le jeu de puissance vaudois n'a mis que neuf secondes pour trouver la faille par Fuchs.

Comme mercredi à Malley, Lausanne a sué jusqu'au bout pour dominer les Tigres, mais comme mercredi le LHC ajoute trois points à son compteur. Les Lions reprennent seuls la deuxième place avec 56 points, à onze unités de Davos.

National League. Lausanne se fait peur mais s'impose

National LeagueLausanne se fait peur mais s'impose

Dans l'autre rencontre dominicale, Rapperswil a eu recours aux tirs au but pour prendre le meilleur sur Lugano 3-2. Trois tireurs saint-gallois ont fait mouche, tandis que les Luganais n'ont pas marqué le moindre penalty.

Les plus lus

«C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»
La coprésidente du PS Mattea Meyer annonce une pause dans sa carrière
Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse
Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»
On ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !
Mikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener peut se mordre les doigts