Après cinq défaites de suite, Lausanne a retrouvé les joies de la victoire en s'imposant 3-2 après prolongation à Kloten. Ajoie a aussi gagné, laissant Genève seul Romand défait de la soirée de vendredi en National League.

Keystone-SDA ATS

Le déplacement à Kloten représentait pour le Lausanne HC l'occasion d'enfin se relancer. En panne de victoires (cinq défaites consécutives) et de buts (aucune réussite inscrite lors des deux dernières rencontres), les Vaudois ont mis un terme à leur série noire.

Trop indisciplinés en début de match, les Lausannois l'ont payé en encaissant le 1-0 en box-play (22e). Les Aviateurs pensaient même avoir fait le break moins de trois minutes plus tard, mais la réussite a été refusée après un «coach's challenge».

Comme un symbole des difficultés lausannoises, c'est Ken Jäger, de retour de blessure, qui a ensuite mis un terme aux 161 minutes de disette offensive pour le LHC (35e). Revigoré, Lausanne a pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat (48e), mais a une nouvelle fois encaissé après une infériorité numérique, deux minutes plus tard.

Emmenés en prolongation, les Vaudois s'en sont remis à leur star suédoise Erik Brännström pour prendre le deuxième point.

Genève n'est plus invaincu cette année

L'idylle que vivait Genève-Servette depuis le début de l'année s'est quant à elle terminée dans l'Emmental. Les Aigles ont été battus 3-0 à Langnau.

Après un premier tiers animé mais vierge de but, les Tigers ont ouvert le score grâce à la 21e réussite de la saison d'un Andre Petersson inarrêtable (27e). Santtu Kinnunen a profité d'un mauvais rebond accordé par Charlin pour doubler la mise (43e) et Rohrbach a inscrit le troisième en power-play (50e).

Les Genevois, qui restaient sur sept succès, ne sont donc plus invaincus en 2026.

Ajoie enfonce Zoug

Si l'on parle beaucoup de la méforme de Lausanne, Zoug n'en mène pas large non plus ces derniers temps. Ajoie a infligé aux joueurs de Suisse centrale un septième revers consécutif (4-2).

Julius Nättinen a répondu à Tomas Tatar en égalisant dès le retour des vestiaires (21e). Après une réussite de chaque côté en moins de deux minutes, ce même Nättinen s'est offert un doublé à une seconde de la deuxième sirène.

Anttoni Honka a imité son coéquipier en marquant sa deuxième réussite du match (57e) pour offrir un deuxième succès de suite aux Jurassiens.

Dans les autres rencontres, Zurich s'est imposé 3-1 à Rapperswil. C'est la cinquième victoire consécutive pour le champion en titre.

Enfin, la belle forme de Lugano continue. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Berne.