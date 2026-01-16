  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Lausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

ATS

16.1.2026 - 22:21

Après cinq défaites de suite, Lausanne a retrouvé les joies de la victoire en s'imposant 3-2 après prolongation à Kloten. Ajoie a aussi gagné, laissant Genève seul Romand défait de la soirée de vendredi en National League.

Keystone-SDA

16.01.2026, 22:21

Le déplacement à Kloten représentait pour le Lausanne HC l'occasion d'enfin se relancer. En panne de victoires (cinq défaites consécutives) et de buts (aucune réussite inscrite lors des deux dernières rencontres), les Vaudois ont mis un terme à leur série noire.

Trop indisciplinés en début de match, les Lausannois l'ont payé en encaissant le 1-0 en box-play (22e). Les Aviateurs pensaient même avoir fait le break moins de trois minutes plus tard, mais la réussite a été refusée après un «coach's challenge».

Comme un symbole des difficultés lausannoises, c'est Ken Jäger, de retour de blessure, qui a ensuite mis un terme aux 161 minutes de disette offensive pour le LHC (35e). Revigoré, Lausanne a pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat (48e), mais a une nouvelle fois encaissé après une infériorité numérique, deux minutes plus tard.

Emmenés en prolongation, les Vaudois s'en sont remis à leur star suédoise Erik Brännström pour prendre le deuxième point.

Genève n'est plus invaincu cette année

L'idylle que vivait Genève-Servette depuis le début de l'année s'est quant à elle terminée dans l'Emmental. Les Aigles ont été battus 3-0 à Langnau.

Après un premier tiers animé mais vierge de but, les Tigers ont ouvert le score grâce à la 21e réussite de la saison d'un Andre Petersson inarrêtable (27e). Santtu Kinnunen a profité d'un mauvais rebond accordé par Charlin pour doubler la mise (43e) et Rohrbach a inscrit le troisième en power-play (50e).

Les Genevois, qui restaient sur sept succès, ne sont donc plus invaincus en 2026.

Ajoie enfonce Zoug

Si l'on parle beaucoup de la méforme de Lausanne, Zoug n'en mène pas large non plus ces derniers temps. Ajoie a infligé aux joueurs de Suisse centrale un septième revers consécutif (4-2).

Julius Nättinen a répondu à Tomas Tatar en égalisant dès le retour des vestiaires (21e). Après une réussite de chaque côté en moins de deux minutes, ce même Nättinen s'est offert un doublé à une seconde de la deuxième sirène.

Anttoni Honka a imité son coéquipier en marquant sa deuxième réussite du match (57e) pour offrir un deuxième succès de suite aux Jurassiens.

Dans les autres rencontres, Zurich s'est imposé 3-1 à Rapperswil. C'est la cinquième victoire consécutive pour le champion en titre.

Enfin, la belle forme de Lugano continue. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Berne.

Les plus lus

Enterrement repoussé, corps rappelé: malaise autour d’un décès à Crans-Montana
La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !
«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années»
«La position de Londres est de nature destructive» - Le Kremlin s’emporte !
Avalanche à Chamoson: deux policiers valaisans décèdent
Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !