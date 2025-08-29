  1. Clients Privés
Champions Hockey League Lausanne, une défaite en guise d’introduction

ATS

29.8.2025 - 19:45

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 en Finlande face à Lukko Rauma.

Les joueurs de Geoff Ward n'ont pas livré leur meilleure prestation.
Les joueurs de Geoff Ward n'ont pas livré leur meilleure prestation.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 19:45

29.08.2025, 20:36

Tout avait pourtant bien démarré pour les Lions. Théo Rochette avait ouvert le score en power-play (8e) après une belle triangulation initiée par Czarnik, poursuivie par Caggiula, avant d'être conclue par le meilleur buteur des derniers play-off. Le numéro 90 du LHC a trompé Antti Raanta, ancien portier de Genève-Servette.

Champions Hockey League. Le Lausanne HC lance sa saison par un périple en Fennoscandie

Champions Hockey LeagueLe Lausanne HC lance sa saison par un périple en Fennoscandie

Mais en raison de leur indiscipline, les joueurs de Geoff Ward ont mis leur gardien Connor Hughes dans une situation compliquée. A la 16e, en power-play, c'est une déviation du patin de Heldner qui a offert l'égalisation aux Nordiques. Puis une minute plus tard, une faute de Brännström a permis à Jandric d'inscrire le 2-1 sur penalty.

Les joueurs de Rauma ont salé l'addition durant le troisième tiers à la 49e et à la 56e.

