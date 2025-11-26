  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Lausanne se fait peur mais s'impose

ATS

26.11.2025 - 22:10

Lausanne a eu chaud en match décalé de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Langnau 6-4 grâce notamment à un triplé d'Erik Brännström.

Erik Brännström a inscrit un triplé pour aider Lausanne à dominer Langnau.
Erik Brännström a inscrit un triplé pour aider Lausanne à dominer Langnau.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.11.2025, 22:10

Après avoir battu Zoug et Rapperswil, Lausanne avait envie de poursuivre cette série positive face à Langnau. Et c'est bien ce qui s'est passé. La bougie d'allumage a eu pour nom Erik Brännström. Celui qui est le meilleur défenseur offensif de National League s'est à nouveau signalé avec un triplé pour les deux premiers buts de la partie (12e et 28e). C'est encore lui qui a sauvé les Lions à la 59e sur l'unique power-play vaudois d'un tir aussi puissant que précis.

National League. Succès précieux pour Lausanne et Bienne, Ajoie humilié à Davos

National LeagueSuccès précieux pour Lausanne et Bienne, Ajoie humilié à Davos

Sauvé car comme la veille contre Rapperswil, le LHC a concédé de bêtes pénalités lors de la troisième période et Langnau en a profité au maximum. De 4-1, le score est passé à 4-4 grâce, sans surprise, aux étrangers de l'Emmental. Pesonen et Petersson, trois fois, ont su faire le boulot.

Hormis Brännström, qui avait d'ailleurs disputé dix matches avec Langnau pendant un bout de saison covid en 20/21, les autres buts lausannois ont été inscrits par Sami Niku, Théo Rochette (15e goal de la saison) et Ahti Oksanen.

Avec 53 points, le LHC reprend ses distances par rapport à ses poursuivants directs que sont Genève et Fribourg, même si les Lions comptent deux matches de plus. Ils possèdent surtout dix points d'avance sur la 7e place.

Les plus lus

42 buts, un quadruplé de Mbappé et un nouveau cauchemar pour Liverpool
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
Un homme ouvre le feu sur la Garde nationale
A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor
L'arbre généalogique de l'humanité ébranlé par un mystérieux pied
Il cache le corps de sa mère et se déguise en elle pour toucher sa pension!