  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Lausanne s’impose à Zoug et se rapproche des play-off

ATS

30.1.2026 - 22:11

Lausanne a fait un pas important vers la qualification directe pour les play-off de National League en s'imposant 4-1 vendredi à Zoug. Côté romand, Bienne et Ajoie sont rentrés dans le rang.

Lausanne avance, Bienne et Ajoie marquent le pas.
Lausanne avance, Bienne et Ajoie marquent le pas.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 22:11

30.01.2026, 22:23

Les Lions aiment décidément affronter les Taureaux, qu'ils avaient écrasés 7-0 pour leur première sortie de l'année 2026. Depuis, le LHC s'est enfoncé dans une mini-crise, enchaînant les défaites et se montrant incapables de remporter un match dans le temps réglementaire.

Cette victoire en Suisse centrale, acquise grâce à des buts d'Oksanen (2e), Douay (30e), Czarnik (58e) et Brännström (59e), a donc non seulement le mérite de remettre le LHC sur les rails, mais également d'accentuer l'écart avec les prétendants au top 6. Le LHC compte neuf points d'avance sur le 7e Rapperswil, alors que chaque équipe a encore six ou sept matches à jouer.

Bienne stoppé par le «Z»

Double champion en titre, Zurich a poursuivi sa montée en puissance à l'approche des séries finales en s'imposant 5-1 à Bienne. C'est un coup d'arrêt pour les Seelandais et leur nouvel entraîneur Christian Dubé, vainqueurs lors de leurs deux dernières sorties.

Bienne a pourtant commencé sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque après seulement 51 secondes, via Petr Cajka. Le «Z» a égalisé juste avant la première pause et deux jeux de puissance lui ont permis de s'échapper dans le tiers médian, avant qu'il n'ajoute deux autres buts en fin de match.

Onzième avec 58 points, le vice-champion de 2023 est encore dans la course pour le top 10, synonyme de play-in, d'autant plus que Berne (9e, 62 pts) s'est incliné face au leader Davos (2-1) et que Langnau (10e, 61 pts) n'a pas joué vendredi. Mais les Biennois devront impérativement engranger des points dimanche à Kloten.

Le HC Ajoie est de son côté rentré dans le rang. La lanterne rouge, qui avait remporté quatre matches sur cinq avant de s'incliner devant Bienne mardi, a cédé à domicile contre Rapperswil. Menés 3-0, les Jurassiens ont réagi trop tardivement dans le troisième tiers-temps et ont fini battus 5-2.

Les plus lus

L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Possible violation des droits fondamentaux de Pretti
Bébé tué à l'acide: 30 ans de prison pour meurtre requis