Le Lausanne HC a réussi un joli coup en allant s'imposer 3-2 aux Vernets contre Genève-Servette. Avant leur double duel en Ligue des champions, ce succès peut être important sur le plan mental.

Les joueurs de Lausanne célèbrent leur succès. ats

Les visiteurs vaudois ont été les plus vite en action, puisqu'ils ont pris l'avantage par Hügli (2e) et Sklenicka (11e) lors du premier tiers. Les Grenat ont réagi lors de la période intermédiaire, revenant à égalité grâce à des buts de Lennström (23e) et Vatanen (25e).

Le LHC a repris les devants à la 32e grâce à Pajuniemi. Le score n'a plus bougé ensuite. Les Genevois ont sorti en vain leur gardien en fin de rencontre. Cette victoire permet à Lausanne de renforcer sa 2e place au classement alors que les Aigles restent au 12e rang.

Dans l'autre derby de la soirée, les Langnau Tigers se sont imposés 2-1 ap face au CP Berne. La décision est tombée après 3'04 de temps supplémentaire grâce à Rohrbach en power play.

