Lausanne s’impose et met Fribourg dans l’embarras

Il y aura un 7e match pour départager Lausanne et Fribourg en demi-finale des play-off de National League. Les Vaudois sont allés gagner 4-1 à Fribourg.

Keystone-ATS Gregoire Galley

Le Lion n'est pas mort ce soir. Dos au mur, les Lausannois sont parvenus à remporter un troisième match. Le LHC a mené au score et a su tenir cet avantage jusqu'au bout grâce à un très bon Kevin Pasche. La délivrance est venue de la canne d'Oksanen dans la cage vide. Le Finlandais a été récompensé, lui qui pensait avoir marqué à la 54e mais qui a vu son but refusé pour une crosse haute.

Mais comme d'habitude, ce sont les Fribourgeois qui ont été les premiers à se mettre en évidence. Sur leur premier power-play, les Fribourgeois ont trouvé la faille. Le 1-0 n'est pas venu à la suite d'une séquence de possession, mais d'une géniale combinaison entre Sörensen et Vey et alors que Genazzi avait encore une seconde à purger sur le banc des pénalités. Le top scorer suédois est entré comme il faut dans la zone, a foncé sur le but avant de recevoir une offrande parfaite de Vey.

Cette ouverture du score aurait pu plonger les Lausannois dans le doute et leur rappeler les précédentes rencontres où Fribourg a souvent pris les devants en premier. Mais à la 15e, c'est Théo Rochette qui a pu égaliser au terme d'un temps fort du LHC dans la zone fribourgeoise.

Et comme les Dragons, les joueurs de Geoff Ward ont pu profiter de leur premier power-play pour virer en tête. A la 27e, Suomela a tiré sur Berra qui a laissé un rebond. Oksanen a pu servir Riat qui a poussé le puck dans la cage vide. Quelques instants plus tard, Lars Leuenberger a choisi de prendre son temps-mort, sentant que son équipe pouvait potentiellement perdre un peu le fil. Maîtrisant l'art du contre, Gottéron a bien failli niveler la marque sur un mauvais changement de ligne lausannois avec un Bertschy qui a tout de suite senti le coup, mais qui s'est brisé sur Pasche.

La fin fut à nouveau haletante avec des Dragons qui ont poussé avec l'énergie du désespoir. Cela n'a pas suffi et les deux formations se retrouveront samedi à Malley pour un acte VII forcément décisif.

Zurich en finale

Dans l'autre demi-finale, Zurich a passé l'écueil davosien. Lors du 6e match, dans les Grisons, les joueurs de Marco Bayer se sont imposés 6-4 et ont gagné le droit de défendre leur titre en enlevant la série 4-2.

Les Lions ont pu compter sur un jeu de puissance efficace. Fröden a ainsi inscrit le 0-1 et Malgin le 1-3 avec un homme de plus sur la glace. Et à la passe? Sven Andrighetto bien entendu. L'ailier du «Z» est actuellement le meilleur compteur des play-off avec 18 points (7 buts/11 assists), puisqu'il a encore ajouté une assistance sur le 2-4 de Balcers.

Les Lions ont clairement fait la différence dans le troisième tiers en faisant passer le score de 2-3 à 2-6. Les deux derniers goals grisons n'ont rien changé à l'issue de la partie, si ce n'est qu'Andres Ambühl a inscrit un dernier but à son ultime match en National League.