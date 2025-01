Lausanne a signé un sixième succès de rang en National League. Les Vaudois ont battu Zurich 2-1, alors que Fribourg (5-1 à Lugano) et Genève (3-2 contre Langnau) se sont eux aussi imposés.

Ahti Oksanen auteur de l'égalisation (1-1). KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Dans un remake de la finale de la saison dernière, ce duel au sommet a fini par tourner du côté du LHC. Et comme un rappel de l'acte VII de la finale, les Lions alémaniques ont ouvert le score par Jesper Fröden, auteur du 1-0 lors de cette Finalissima de fin avril 2024.

Seulement cette fois, les Lausannois ont su répondre. Ils ont pu compter sur une défense au point et sur une première ligne à son affaire. Oksanen a égalisé à la 39e après un bon travail de ses compères Riat et Suomela. Le top scorer finlandais s'est lui signalé à la 48e en inscrivant le 2-1 décisif d'une subtile pichenette. Lausanne a tenu en fin de rencontre et compte désormais six points d'avance sur Zurich qui compte tout de même trois matches en moins.

Fribourg déroule

Fribourg continue pour sa part de surfer sur son succès en Coupe Spengler. Et qui de mieux pour illustrer ce regain de forme que Julien Sprunger? Le capitaine des Dragons y est allé de son doublé pour placer Fribourg dans des conditions idéales. Celui qui a resigné pour une saison en est actuellement à 9 buts pour 8 assists et à 392 goals pour...391 passes en carrière. Fou.

A noter aussi le deuxième but en National League pour le jeune Kevin Nicolet qui s'affirme de plus en plus sous la houlette de Lars Leuenberger. Les Dragons regretteront certainement le but luganais qui a empêché Reto Berra de signer un blanchissage mérité.

Genève se fait peur

Battu la veille dans l'Emmental 3-0, Genève-Servette avait quelque chose à se faire pardonner devant son public. Loin d'être géniaux, les Aigles ont tout de même trouvé le moyen d'empocher les trois points, mais il a fallu du temps pour que la machine se mette en marche.

La décision aurait dû tomber dans le tiers initial, mais malgré 8(!) minutes en avantage numérique, les joueurs du duo Treille-Franzen n'ont pas trompé Boltshauser. C'est au cours du tiers médian que les Grenat ont produit leur effort en inscrivant trois buts et en ne se laissant pas déstabiliser par la réduction du score de Pesonen 31 secondes après le 2-0 de Hartikainen. Un superbe solo de Lennström a finalement décidé du destin de cette partie, même si les Aigles ont tremblé en fin de partie sur l e 2-3 de Mäenalanen.

Le duel des «cancres» entre Ajoie et Ambri a tourné à l'avantage des Léventins (4-3 ap). Kubalik est venu mettre le dernier clou dans le cercueil en prolongation. Dommage pour les Jurassiens qui menaient 3-0 à l'issue du premier tiers.