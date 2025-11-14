Lausanne a sué pour se défaire d'Ajoie vendredi en National League. Le 3-2 victorieux est tombé en prolongation de la canne d'Erik Brännström.

Léonardo Fuhrer a inscrit l'un des trois buts du LHC face à Ajoie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au LHC, le H pourrait tout à fait se transformer en initiale pour hôpital. Le club compte en effet pas moins de sept joueurs sur la liste des blessés: Rochette, Suomela, Kahun, Prassl, Fiedler, Holdener et Hughes. Renseignements pris auprès du staff, Hughes devrait être à disposition de Geoff Ward dimanche pour la partie à Zurich.

En dépit de ces absences, les Vaudois ont dicté le rythme de la rencontre. Mais sur leur premier power-play, les Jurassiens ont réussi à se montrer plus actifs que mercredi contre Fribourg. A la 4e, Gauthier a pu sauter sur un rebond pour ouvrir le score. De l'autre côté, Noah Patenaude a multiplié les sauvetages face à des Lions souvent maladroits.

Les Vaudois ont fait languir leurs supporters, mais ils ont finalement forcé le coffre ajoulot. A la 33e, sur un jeu de puissance, c'est Léonardo Fuhrer qui a pu égaliser. Prêté par Sierre, le fils de l'ancien coach du LHC, Riccardo Fuhrer, a inscrit son premier goal en National League à 32 ans!

La machine enfin enclenchée, Lausanne a pu prendre l'avantage à la 37e grâce à Damien Riat... en power-play sur un superbe travail d'Oksanen. Mais Ajoie n'a pas abdiqué comme mercredi à Fribourg, aussi parce que les Lions ont été plus conciliants que les Dragons en zone défensive. Et Louis Robin ne s'est pas fait prier pour niveler la marque à la 42e.

Plutôt que trois points, le LHC a dû se contenter de deux. Toujours sur une phase de supériorité numérique, c'est Erik Brännström qui y est allé de son 8e but de la saison pour offrir le deuxième point à son équipe.

A noter que le championnat est incroyablement serré. Il n'y a en effet que cinq points entre Lausanne, 2e, et Lugano, 8e.