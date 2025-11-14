  1. Clients Privés
National League Lausanne tremble, mais finit par faire plier Ajoie

ATS

14.11.2025 - 22:24

Lausanne a sué pour se défaire d'Ajoie vendredi en National League. Le 3-2 victorieux est tombé en prolongation de la canne d'Erik Brännström.

Léonardo Fuhrer a inscrit l'un des trois buts du LHC face à Ajoie.
Léonardo Fuhrer a inscrit l'un des trois buts du LHC face à Ajoie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 22:24

14.11.2025, 22:45

Au LHC, le H pourrait tout à fait se transformer en initiale pour hôpital. Le club compte en effet pas moins de sept joueurs sur la liste des blessés: Rochette, Suomela, Kahun, Prassl, Fiedler, Holdener et Hughes. Renseignements pris auprès du staff, Hughes devrait être à disposition de Geoff Ward dimanche pour la partie à Zurich.

National League. Fribourg renverse le leader Davos, Bienne s’incline

National LeagueFribourg renverse le leader Davos, Bienne s’incline

En dépit de ces absences, les Vaudois ont dicté le rythme de la rencontre. Mais sur leur premier power-play, les Jurassiens ont réussi à se montrer plus actifs que mercredi contre Fribourg. A la 4e, Gauthier a pu sauter sur un rebond pour ouvrir le score. De l'autre côté, Noah Patenaude a multiplié les sauvetages face à des Lions souvent maladroits.

Les Vaudois ont fait languir leurs supporters, mais ils ont finalement forcé le coffre ajoulot. A la 33e, sur un jeu de puissance, c'est Léonardo Fuhrer qui a pu égaliser. Prêté par Sierre, le fils de l'ancien coach du LHC, Riccardo Fuhrer, a inscrit son premier goal en National League à 32 ans!

La machine enfin enclenchée, Lausanne a pu prendre l'avantage à la 37e grâce à Damien Riat... en power-play sur un superbe travail d'Oksanen. Mais Ajoie n'a pas abdiqué comme mercredi à Fribourg, aussi parce que les Lions ont été plus conciliants que les Dragons en zone défensive. Et Louis Robin ne s'est pas fait prier pour niveler la marque à la 42e.

Plutôt que trois points, le LHC a dû se contenter de deux. Toujours sur une phase de supériorité numérique, c'est Erik Brännström qui y est allé de son 8e but de la saison pour offrir le deuxième point à son équipe.

A noter que le championnat est incroyablement serré. Il n'y a en effet que cinq points entre Lausanne, 2e, et Lugano, 8e.

