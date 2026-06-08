Pour remplacer le président Urs Kessler qui a démissionné le 1er juin, Swiss Ice Hockey a décidé de se reposer sur le Conseil d'administration le temps de trouver un remplaçant. Le vice-président Marc-Anthony Anner présidera provisoirement les séances.

Marc-Anthony Anner présidera provisoirement les séances chez Swiss Ice Hockey. KEYSTONE

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Le communiqué de la Fédération précise que le Vaudois représentera la Fédération lors de certains événements, dans la mesure de ses disponibilités. Il sera épaulé par les autres membres du CA, ainsi que les organes en charge de certains dossiers.

Cette disposition est valable jusqu'à l'élection d'un nouveau président lors d'une Assemblée générale.