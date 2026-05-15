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Mondial de hockey Le Canada mate la Suède dans un premier choc de haute volée

ATS

15.5.2026 - 18:56

Le premier choc du championnat du monde 2026 a tenu ses promesses. Le Canada a battu la Suède 5-3 vendredi après-midi à Fribourg dans la poule B.

Keystone-SDA

15.05.2026, 18:56

15.05.2026, 19:11

Privés de médaille lors des deux dernières éditions, avec notamment un échec humiliant en quart de finale en 2025 face au Danemark, les joueurs à la feuille d'érable ont mieux commencé et mieux terminé cette partie que le Tre Kronor. Le 5-3, un autogoal tombé à la 53e minute, a mis fin aux espoirs suédois.

Le public de St-Léonard a assisté à un spectacle de haute volée grâce notamment au duo canadien Celebrini/Crosby. L'association entre le jeune attaquant des San José Sharks et la légende des Pittsburgh Penguins a fait merveille, même si les deux hommes n'ont pas marqué de point vendredi.

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Le Canada a pris un excellent départ, menant 2-0 à la 17e. La réaction suédoise n'est venue que dans le deuxième tiers, que le Tre Kronor a largement dominé avec notamment un but de Jacob Larsson (Rapperswil-Jona) à la clé. Mais les Suédois n'ont jamais pu mener au score.

Les Canadiens ont finalement fait la différence dans l'ultime période, entamée sur le score de 3-3. Le but de la victoire, le 4-3, a été l'oeuvre de l'attaquant des New Jersey Devils Connor Brown à la 44e. Il a profité d'un assist de Porter Martone, et de l'espace laissé par l'arrière-garde scandinave.

La Finlande commence bien

A Zurich, dans le groupe de la Suisse, le premier match a vu la Finlande dominer l'Allemagne 3-1. Anton Lundell a ouvert la marque dès la 9e minute, mais le 2-0 n'est tombé qu'à la 44e sur une réussite de l'attaquant du GSHC Jesse Puljuljärvi. Ces deux buts ont été inscrits en supériorité numérique. L'Allemagne a recollé à 2-1 à la 49e, mais la Finlande a maîtrisé son sujet dans le «money time».

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