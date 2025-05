Le championnat du monde 2029 se déroulera en Slovaquie, a décidé la Fédération internationale (IIHF) à l'occasion de son congrès à Stockholm. Comme lors des éditions 2011 et 2019, les matches se disputeront à Bratislava et Kosice.

La IIHF et son président Luc Tardif ont annoncé que le championnat du monde 2029 se déroulera en Slovaquie. EPA

Keystone-SDA ATS

Cette attribution n'était qu'une formalité, aucune autre candidature n'ayant été officiellement déposée. Les prochains Mondiaux seront organisés à Zurich et Fribourg (2026), Düsseldorf et Mannheim (2027) puis Paris et Lyon (2028).