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«J'ai reçu un coup de fil» Affaire Patrick Fischer : le CIO s'invite dans la polémique !

ATS

22.4.2026 - 10:27

L'affaire Patrick Fischer est remontée jusqu'au Comité international olympique (CIO), qui a demandé des explications à Swiss Olympic.

Keystone-SDA

22.04.2026, 10:27

22.04.2026, 10:47

«Le CIO nous a sollicités, j'ai reçu un coup de fil d'un responsable. Il voulait savoir ce qu'il se passait», a confié le directeur de Swiss Olympic Roger Schnegg mardi dans l'émission «Club» de la SRF. Le CIO a dit s'attendre à ce que l'affaire soit évaluée sérieusement, a poursuivi Roger Schnegg. Il n'a pas formulé d'exigence particulière.

Le sélectionneur national a été limogé la semaine dernière après les révélations de la télévision alémanique sur son acquisition, via la messagerie Telegram, d'un faux certificatif de vaccination Covid, avec lequel il a pu se rendre aux JO de Pékin en 2022. Le cas a soulevé une vive polémique, entre ceux qui se sont indignés de ce faux dans les titres et d'autres courroucés du fait que SRF ait pu trahir la confiance de Fischer en rendant cette affaire publique alors que le sélectionneur en avait parlé au journaliste en marge d'un portrait qui devait lui être consacré.

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Que serait-il arrivé si l'histoire était sortie pendant les JO de 2022? «Il (Patrick Fischer, ndlr) n'aurait certainement pas coaché l'équipe», répond Roger Schnegg. «Le reste, par exemple la question d'une sanction ou d'une exclusion de la délégation, n'est que spéculation. Mais vu la rigueur des mesures en Chine à l'époque, je ne peux pas l'exclure.»

Par ailleurs, le directeur de Swiss Olympic est d'avis que le licenciement de sélectionneur s'imposait. «Il a pris un grand risque, pour lui-même, pour l'équipe et pour l'ensemble de la délégation.» Roger Schnegg ajoute cependant que Swiss Olympic n'a pas exercé de pression sur Swiss Ice Hockey.

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