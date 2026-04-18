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Finale des play-off - Acte I À une 59e minute interminable : Rönnberg a fait un pari fou, et ça a payé

ATS

19.4.2026 - 00:36

Roger Rönnberg a réussi un sacré coup de poker samedi à Davos, lors de l'acte I de la finale des play-off. Son challenge gagnant sur l'égalisation grisonne a permis à Fribourg de s'imposer 3-2.

Keystone-SDA

19.04.2026, 00:36

19.04.2026, 08:40

On jouait la 59e minute de ce premier match quand Brendan Lemieux s'est à nouveau mué en héros – il avait déjà inscrit le but décisif en demi-finale contre Zurich, dans les prolongations de l'acte V. Un but d'abord jugé illicite, puis validé après un premier visionnage de la vidéo... et finalement annulé suite au «coach challenge» de Roger Rönnberg.

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Le technicien suédois a pris un sacré risque, car si les arbitres confirmaient leur décision, Fribourg se serait retrouvé à 4 contre 5, alors qu'il restait encore 1'31 à jouer. Et avec le vent en poupe, Davos aurait sans doute pu parachever sa «remontada».

Mais voilà, «RR» a tenté un coup de poker qui s'est avéré salutaire. En zone mixte, une fois le calme revenu dans la patinoire grisonne, il a expliqué ce qu'il s'était passé lors de cette interminable 59e minute.

«Comme quand tu passes le permis»

«David Aebischer (réd: l'entraîneur des gardiens) a bien réagi, en analysant calmement les images. Il y avait deux situations où Reto (Berra) était clairement gêné. J'ai alors demandé aux arbitres s'ils avaient regardé une éventuelle obstruction, et ils m'ont dit non», a expliqué l'entraîneur.

Lors de leur première vérification, les zèbres ont apparemment uniquement vérifié si le puck avait bien franchi la ligne, ce qui explique pourquoi ils sont revenus sur leur décision après le challenge de Roger Rönnberg.

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«Les interférences, c'est toujours difficile, car parfois les arbitres estiment que ce sont nos propres joueurs qui poussent l'adversaire (réd: Matej Stransky en l'occurence) contre notre gardien. Mais pour être honnête, je pense que celle-ci était assez évidente», a-t-il estimé.

Evidente, peut-être, mais cela n'a pas empêché le mentor des Dragons de retenir son souffle durant la longue délibération des arbitres. «C'était exactement comme quand tu passes ton permis et que tu attends la décision de l'expert», a-t-il plaisanté, le sourire aux lèvres une fois la pression retombée.

Une fin de match houleuse

Roger Rönnberg s'est également exprimé sur la réaction des fans grisons à la fin du match. L'un d'entre eux, placé au-dessus du banc fribourgeois, a invectivé le staff et les joueurs. Un petit groupe d'ultras du HCD a également tenté de pénétrer dans l'espace réservé aux Dragons, sans succès.

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«Il y a là des adultes qui rentreront chez eux après ce match et regretteront leur comportement», a lâché le coach suédois. «Quand on vient à un match de hockey avec des enfants, on devrait être un modèle pour eux, non? On ne peut pas se comporter comme ça. J'espère que Davos s'excusera et que ces gars-là n'auront pas l'occasion de voir le match trois.»

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16.04.2026

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