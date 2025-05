Le CP Berne renforce son contingent de gardiens. Le club de la capitale a annoncé vendredi la signature de Sandro Zurkirchen pour une saison.

Sandro Zurkirchen rejoint le CP Berne. IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Agé de 35 ans, Zurkirchen a joué plus de 350 matches dans l'élite du hockey suisse. Il évoluait la saison dernière à Kloten. Avec Adam Reideborn, Andri Henauer et Christof von Burg, les Ours auront l'embarras du choix devant le filet la saison prochaine.