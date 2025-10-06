  1. Clients Privés
National League Le CP Berne fait appel à un technicien bien connu

ATS

6.10.2025 - 09:32

Heinz Ehlers est le nouvel entraîneur du CP Berne, a annoncé le club de la capitale lundi. Le Danois de 59 ans succède au Finlandais Jussi Tapola, limogé après le mauvais début de saison des Ours en National League.

Heinz Ehlers fait son retour en National League (archives).
Heinz Ehlers fait son retour en National League (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 09:32

06.10.2025, 10:58

Technicien reconnu pour son style de jeu défensif, Ehlers avait mené le HC Viège jusqu'au barrage de promotion-relégation (défaite 4-1 contre Ajoie) après un titre de champion de Swiss League la saison dernière. Il avait ensuite pris la direction de Bâle, où il officiait comme assistant d'Eric Himelfarb depuis le début de l'exercice.

L'ancien entraîneur du HC Bienne (2007-2009), du LHC (2013-2016) et de Langnau (2016-2020) fait donc son retour en National League. Il sera assisté du Tchèque Pavel Rosa, qui rebondit après son départ du staff de Fribourg-Gottéron à la fin de la saison dernière.

Heinz Ehlers succède à Jussi Tapola, démis de ses fonctions mercredi au lendemain d'une lourde défaite dans le derby des Zähringen contre Fribourg (5-1). Il tâchera de relancer des Ours bloqués à la 12e place du classement de National League (11 points en 11 matches).

