Le CP Berne se sépare avec effet immédiat de Jussi Tapola et de son assistant Pasi Puistola. Jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur en chef, l'actuel entraîneur-assistant Patrick Schöb assure l'intérim, a annoncé le club mercredi.

Keystone-SDA ATS

Jussi Tapola a pris les rênes du CP Berne avant la saison 2023/24. Lors de sa première saison, l'équipe a terminé au 5e rang, puis à la 3e place la saison dernière, se qualifiant directement pour la Champions Hockey League.

Avec trois victoires et six défaites, dont trois consécutives, l'équipe bernoise n'occupe actuellement que la 11e place. Cette nouvelle intervient au lendemain du revers 5-1 à domicile face à Fribourg-Gottéron.