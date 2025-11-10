  1. Clients Privés
NHL Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken

ATS

10.11.2025 - 08:17

Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Keystone-SDA

10.11.2025, 08:17

10.11.2025, 08:38

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

NHL. Homme du match, Kevin Fiala porte les Kings

NHLHomme du match, Kevin Fiala porte les Kings

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.

