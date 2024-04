A la suite des débordements survenus le 3 avril à la Vaudoise aréna, le HC Fribourg-Gottéron et le Lausanne Hockey Club (LHC) prennent des mesures communes. Dès samedi, les deux clubs romands introduisent le contrôle d’identité pour le secteur visiteur.

Après-match très houleux devant la Vaudoise aréna… pic.twitter.com/ORApnBGn13 — Pierre Schouwey (@PierreSchouwey) April 3, 2024

ATS

La mesure, décidée la veille, entrera en vigueur à partir de ce samedi à la BCF Arena et sera maintenue jusqu’au terme de la série dans les deux patinoires, annoncent les deux clubs dans un communiqué commun. Ces derniers invitent leurs supporters à se déplacer, à encourager leurs couleurs «tout en respectant la nouvelle donne».

Evoquant divers incidents qui se sont produits lors de l'acte deux des demi-finales, les deux clubs romands sont fermes: «Aucun débordement n’est acceptable quel que soit l’enjeu. Le derby doit rester une fête du hockey où chacun se sent en sécurité.»

Pour mémoire, une brève échauffourée entre supporters s'est produite vers 01h15 jeudi à Lausanne, après le match entre le LHC et Fribourg Gottéron. Essuyant des jets de bouteilles et des lancers de torches et de pétards, la police a tiré six balles en caoutchouc et a eu recours au gaz lacrymogène et au spray au poivre pour repousser les ultras. Il n'y a pas eu de blessés.

beko, ats