Après son coup de sang, un Français exclu des Jeux par sa fédération

Le Français Pierre Crinon, exclu pour bagarre lors du match perdu face au Canada (10-2) dimanche, a été suspendu par sa fédération pour la fin du tournoi olympique. Il ne jouera donc pas le barrage décisif face à l'Allemagne mardi.

Pierre Crinon taking on the role of villain today. Slightly irrelevant at 10-2 to Canada …. pic.twitter.com/sDV5dZCA4i — John McAllister (@john_mcal) February 15, 2026

Keystone-SDA ATS

«Le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu'il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l'esprit olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport, a indiqué la Fédération française de hockey (FFHG). Décision a donc été prise, en plein alignement avec le Comité national olympique et sportif français, de ne pas autoriser sa participation pour la (ou les) prochaine(s) rencontre(s) du tournoi olympique».

Pierre Crinon s'était battu avec le Canadien Thomas Wilson, après avoir été plaqué contre le plexiglas qui entoure l'aire de jeu. Les arbitres avaient été contraints d'intervenir énergiquement pour séparer les deux joueurs qui avaient continué à s'invectiver après leur exclusion de la glace.

Fan Cam Olympic Action of the Tom Wilson Pierre Crinon "Fight"



Video Credit: @hudrrys | #TeamCanada pic.twitter.com/YOzxmg3vxE — Missin Curfew (@MissinCurfew) February 15, 2026

Prenant «acte de la décision de la fédération internationale – instance compétente pour se prononcer sur les infractions aux règles du jeu lors des Jeux Olympiques – de ne pas prendre de sanction supplémentaire à l'encontre des joueurs concernés», la FFHG indique vouloir «rappeler les valeurs de tout joueur portant le maillot de l'équipe de France ainsi que son devoir d'exemplarité, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques».

Battue lors des trois premiers matches, l'équipe de France doit battre l'Allemagne mardi en barrage (12h10) pour espérer poursuivre son parcours dans le tournoi olympique.