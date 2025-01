Pittsburgh est à la recherche de sa gloire d'antan. Mais cette nuit, son gardien Alex Nedeljkovic a réussi un exploit inédit en NHL en marquant un but et en faisant un assist contre Buffalo.

Keystone-SDA, ats ATS

Lors de cette victoire 5-2 de la bande à Sidney Crosby, Nedeljkovic a réalisé 40 arrêts pour un pourcentage de 95,2% et il a aussi contribué de l'autre côté de la feuille de statistiques. Il a ainsi été crédité d'une passe sur le 3-1 de Cody Glass et c'est lui qui a scellé le score à 2'42 de la fin en marquant dans la cage vide.

Ce fan de Martin Brodeur est en outre le premier gardien à marquer en ECHL, AHL et NHL. Son but est le 19e inscrit par un gardien en NHL et il est le 16e dans l'histoire à accomplir cet exploit.