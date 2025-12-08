Après avoir raté les play-off la saison dernière, Bienne, finaliste de National League en 2023, ne s'est pas rassuré en ce début de saison. La bonne santé offensive du club de la cité bilingue ne permet pas de compenser un manque de réalisme dans les moments-clés, ainsi qu'une défense qui prend l'eau.

Bienne ne se rassure pas après un début de saison poussif. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au terme de la rencontre à domicile face à Lausanne samedi, les mines étaient grises côté biennois. L'équipe de Martin Filander a concédé une quatrième défaite dans ses cinq dernières rencontres, alors qu'elle a mené 1-0 pendant deux tiers, galvaudant plusieurs occasions de saler l'addition. A 21 matches du terme de la saison régulière, les Seelandais occupent la 10e place, la dernière qualificative pour les play-in.

«J'ai l'impression de dire la même chose après chaque match», résume l'attaquant Nolan Cattin à peine sorti de la glace. «On joue bien 40 minutes, durant lesquelles on contrôle le jeu, puis on perd le momentum. Le fait de perdre un match comme ça, avec trois points importants à la clé, c'est frustrant», conclut-il.

«Il nous a manqué de la qualité dans le dernier geste pour marquer un ou deux buts supplémentaires», acquiesce le coach Filander. Sur la situation délicate au classement, Filander évacue tout catastrophisme: «L'équipe doit se focaliser sur elle-même, et ne pas regarder ce que font les adversaires directs. Nous ne devons pas chercher d'excuses pour nos mauvaises performances, mais nous concentrer sur nos temps forts comme la victoire de vendredi (réd. à Rapperswil, 3-2 tab) ou les deux premières périodes de ce soir.»

Les situations de supériorité numérique, qui ont beaucoup souri aux Biennois en début de saison avec 20 réussites en 89 «power plays», n'ont pas permis au HCB de passer l'épaule face au LHC malgré cinq pénalités contre les visiteurs. «On a fait un match sans à ce niveau-là», admet Johnny Kneubühler, l'attaquant auteur du but seelandais au premier tiers.

Retrouver l'efficacité à l'extérieur

La victoire à «Rappi» et cette défaite à domicile contraste avec le bilan global. Sur leurs 14 victoires de la saison, les Biennois en ont remporté dix sur leur glace, le cinquième meilleur bilan à domicile de National League. En revanche, les hommes de Martin Filander n’ont emporté que quatre de leurs 15 rencontres à l’extérieur, ce qui constitue la plus mauvaise performance de 1re division.

De plus, Bienne a encaissé samedi son 100e but depuis le début de la saison, ce fait de sa défense l'une des pires de National League, avec Ambri Piotta (100 buts concédés également) et la lanterne rouge Ajoie (108). «Ce n'est vraiment pas une situation dans laquelle on veut être. On travaille tous les jours pour ne pas y être, mais pour l'instant on n'y arrive pas», indique Kneubühler, dépité.

Construire sur ses forces

Pour s'assurer une place parmi le top 10, le club de la cité bilingue a néanmoins des atouts sur lesquels il peut se développer. Outre son efficacité en power play, la troupe de Filander s'est révélée redoutable aux tirs au but, enlevant cinq des sept rencontres où elle a dû aller au-delà des prolongations.

Avec 90 buts marqués, c'est également la cinquième attaque la plus prolifique du championnat. Mais l'équipe pèche trop souvent par orgueil dans les moments-clés, à l'image de la rencontre contre Lausanne. «On avait le match en main, et on a cru pouvoir s'en sortir comme ça. Le LHC a su profiter de nos erreurs», analyse Kneubühler.

Au repos jusqu'au 19 décembre, les membres de l'équipe biennoise ne risquent pas de chômer tant les chantiers sont nombreux. «Sur la défense, la concrétisation des occasions et la gestion des matches, on a plusieurs points sur lesquels on peut s'améliorer», ajoute celui qui est également passé par Lausanne et Ambri-Piotta.

Entre le 2 janvier et le 1er février, la National League entrera dans sa phase décisive, durant laquelle Bienne jouera à 12 reprises avant la trêve olympique. Soit autant d'occasions pour les Seelandais de prouver que 2023 n'est pas si loin, et de se qualifier pour son premier quart de finale depuis 2024.

Par Lucien Ferreño