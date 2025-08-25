  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Servette se procure un poids lourd d’expérience de NHL

ATS

25.8.2025 - 18:13

Genève-Servette a annoncé lundi l'arrivée d'un nouveau renfort de choix. Le défenseur international tchèque Jan Rutta débarque en effet aux Vernets.

Keystone-SDA

25.08.2025, 18:13

25.08.2025, 18:49

Jan Rutta (1m90, 100 kg) a signé un contrat de deux ans avec le GSHC, précise ce dernier. Il a remporté deux Coupes Stanley sous le maillot du Tampa Bay Lightning (2020, 2021), et faisait partie de l'équipe de Tchéquie sacrée championne du monde en 2024 grâce à un succès en finale face à la Suisse.

L'expérimenté défenseur (35 ans), qui portera le no 44 à Genève, évoluait depuis 2017 en Amérique du Nord. En NHL (466 matches joués au total, pour 109 points), il a porté successivement les couleurs de Chicago, Tampa Bay, Pittsburgh et San José.

Les plus lus

Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar
Trump menace Pékin s'il n'exporte pas ses aimants en terres rares
Un symbole de la politique de Trump va être expulsé vers l'Ouganda
«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»
Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky