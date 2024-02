Tino Celio est décédé à l'âge de 95 ans, annonce le club léventin dans un communiqué. Il fut l'un des membres fondateurs du club tessinois. En 1948, il avait commencé à jouer en Ligue nationale lorsque le cadre de l'équipe n'était formé que de treize joueurs.

L’HCAP comunica con grande tristezza la scomparsa di uno dei suoi “padri fondatori”, il mitico Tino CELIO (classe 1928), il più anziano giocatore biancoblù ancora in vita.



Ci mancherai Tino! Condoglianze a tutta la famiglia🙏



👇https://t.co/vUC0Li7xho pic.twitter.com/zifD9w41AE — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) February 4, 2024

En cinq saisons en LNB et en sept saisons en LNA, prédécesseur de la National League, entre 1948 et 1961, il a disputé 136 matches et inscrit 24 buts. Il était le joueur d'Ambri-Piotta le plus ancien encore en vie.

