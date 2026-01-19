  1. Clients Privés
National League Révolution de palais chez un HC Bienne «pas à la hauteur» !

19.1.2026 - 16:36

Martin Filander n'est plus l'entraîneur du HC Bienne. Le club seelandais a annoncé lundi son licenciement avec effet immédiat.

19.01.2026, 17:38

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer les play-off ni même le play-in.

«Au cours des dernières semaines, malgré certains développements sportifs, l'évolution globale de l'équipe n'a pas répondu aux attentes», justifie le conseil d'administration du club de National League dans un communiqué. «Au-delà des résultats obtenus, le visage montré par l'équipe n'a pas toujours été à la hauteur des attentes légitimes du HC Bienne et de ses supportrices et supporters.»

Il avait prolongé son contrat

Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e), mais son contrat avait tout de même été prolongé jusqu'en 2027 en raison de l'intégration réussie de plusieurs jeunes joueurs au sein de l'effectif.

La crainte de manquer les séries une deuxième fois de suite a toutefois incité les dirigeants biennois à actionner le couperet. Les deux anciens assistants de Filander, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster, qui prennent les commandes à titre intérimaire, ont désormais la tâche de mener Gaëtan Haas et Cie au moins jusqu'au play-in.

Avant qu'un nouvel homme fort ne débarque pour redresser le HC Bienne et peut-être raviver les promesses de la finale de National League atteinte lors de la saison 2022/23 (défaite 4-3 contre Genève-Servette). Les supporters du club attendent toujours le successeur du Finlandais Antti Törmänen, qui avait mené le HCB tout en luttant contre le cancer.

