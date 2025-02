Le HC Davos a honoré avant la rencontre de vendredi contre Fribourg-Gottéron l'une de ses légendes. Le maillot no 56 de Dino Wieser ac, en effet, été retiré. Dino Wieser est le cinquième joueur du club grison à recevoir un tel honneur après Marc Gianola, Sandro Rizzi et les frères Jan et Reto von Arx.

Le maillot de Dino Wieser a été retiré. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Agé de 35 ans, Dino Wieser avait été victime d'une commotion cérébrale lors d'un match le 3 décembre 2019. Il n'a plus rejoué depuis. Il dirige désormais l'équipe M20 du HC Davos avec Félicien Du Bois.