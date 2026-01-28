  1. Clients Privés
National League Du sang neuf en attaque au HC Lugano

ATS

28.1.2026 - 12:02

Le HC Lugano renforce son contingent étranger en vue de la fin de la saison de National League. Le club tessinois a annoncé mercredi l'engagement de l'attaquant canado-kazakh Curtis Valk.

Keystone-SDA

28.01.2026, 12:02

Ce joueur âgé de 32 ans débarque en provenance d'Ekaterinbourg, en KHL et a signé un contrat portant jusqu'à la fin de l'exercice avec Lugano, actuel 3e de National League. Curtis Valk a notamment participé à deux reprises au Championnat du monde avec le Kazakhstan (2021 et 2022). Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 5 assists en 30 matches de KHL.

