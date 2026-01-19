  1. Clients Privés
Swiss League Le HCC a tranché : Louis Matte démis de ses fonctions

ATS

19.1.2026 - 11:07

Louis Matte quitte le HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League a annoncé lundi matin avoir démis avec effet immédiat son coach canado-suisse de ses fonctions.

Keystone-SDA

19.01.2026, 11:07

19.01.2026, 11:21

«Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le Conseil d'administration qu'un changement était indispensable pour insuffler un nouveau souffle à l'équipe en vue de la fin du championnat», est-il écrit dans le communiqué d'un club qui pointe au 3e rang du classement de Swiss League.

Le HCC avait annoncé il y a plus de deux mois que le contrat de Louis Matte ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la présente saison. L'intérim à la tête de la première équipe est assuré par le directeur sportif Loïc Burkhalter et par Santeri Matikainen, «jusqu'à nouvel avis».

