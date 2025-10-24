La Chaux-de-Fonds a réalisé la bonne affaire de la soirée en Swiss League. Les Neuchâtelois ont battu le leader Thurgovie 3-2 au terme d'un affrontement serré.

La Chaux-de-Fonds s’impose 3-2 face au leader Thurgovie (image d’archives). sda

Keystone-SDA ATS

Mené d'une longueur après un but d'Hollenstein (43e), le HCC a renversé la vapeur grâce à Gehringer (49e) et Lindquist (54e) qui ont fait chavirer le public des Mélèzes. Ce succès permet aux Chaux-de-Fonniers de revenir à trois longueurs du leader, avec un match en moins.

Sierre, qui a perdu 5-2 à Olten, est à égalité avec le HCC, mais a joué deux rencontres en plus.