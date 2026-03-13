La Chaux-de-Fonds a bien commencé sa demi-finale des play-off de Swiss League. À Viège, les Neuchâtelois se sont imposés 4-1 pour mener 1-0 dans la série.

Toms Andersons (HCC) a été le premier à marquer dans le match. KEYSTONE

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Dans le match des candidats à la promotion en National League, les Abeilles ont été les premières à frapper par Andersons à la 11e.

Les hommes de Luca Gianinazzi ont mis du temps à se mettre dans le bain et ont finalement égalisé à la 38e par Adam Brodecki.

Sauf que le HCC va trouver les moyens de repasser devant à la 51e grâce à Macquat, superbement servi par Böhler. Les Abeilles ont ensuite ajouté deux buts dans la cage vide.

Sierre se rate

Tout allait bien pour Sierre dans l'autre demi-finale. Les Valaisans menaient 2-0 face à Olten, mais ils ont tout perdu dans le troisième tiers pour une défaite 3-2. Riatsch à la 42e, puis Guillaume Asselin (51e) ont permis aux Soleurois de revenir à égalité. Et en infériorité numérique, c'est Weder qui a donné le point aux Souris à la 57e.