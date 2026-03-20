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Swiss League La Chaux-de-Fonds égalise avec brio, Sierre entrevoit la finale

ATS

20.3.2026 - 23:04

En battant Viège 7-1, La Chaux-de-Fonds est revenu à 2-2 dans sa demi-finale des play-off de Swiss League. Le HC Sierre n'est quant à lui plus qu'à un succès de la finale.

Le HCS célèbre sa victoire (Image d'illustration).
Le HCS célèbre sa victoire (Image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.03.2026, 23:04

Malmenés par Viège jusqu'ici, les Neuchâtelois ont livré leur meilleure prestation depuis le début de cette série. Grâce à sept buteurs différents, les Abeilles gagnent devant leur public pour la première fois dans cette demi-finale.

Swiss League. La Chaux-de-Fonds perd la main face à Viège, Sierre renversant

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Le HC Sierre a lui aussi connu la victoire. Les Valaisans se sont imposés 5-1 à Olten, grâce notamment à trois buts inscrits par des défenseurs, et mènent 3-1 dans la série.

Swiss League. Sierre égalise, Viège aussi après plus de 92 minutes de jeu

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Après avoir perdu le premier acte, la formation dirigée par Chris McSorley n'est plus qu'à un succès de la finale et aura l'occasion de conclure dimanche à la maison.

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