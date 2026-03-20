En battant Viège 7-1, La Chaux-de-Fonds est revenu à 2-2 dans sa demi-finale des play-off de Swiss League. Le HC Sierre n'est quant à lui plus qu'à un succès de la finale.

Le HCS célèbre sa victoire (Image d'illustration). KEYSTONE

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Malmenés par Viège jusqu'ici, les Neuchâtelois ont livré leur meilleure prestation depuis le début de cette série. Grâce à sept buteurs différents, les Abeilles gagnent devant leur public pour la première fois dans cette demi-finale.

Le HC Sierre a lui aussi connu la victoire. Les Valaisans se sont imposés 5-1 à Olten, grâce notamment à trois buts inscrits par des défenseurs, et mènent 3-1 dans la série.

Après avoir perdu le premier acte, la formation dirigée par Chris McSorley n'est plus qu'à un succès de la finale et aura l'occasion de conclure dimanche à la maison.