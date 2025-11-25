  1. Clients Privés
FR

Swiss League La Chaux-de-Fonds nouveau dauphin du leader

ATS

25.11.2025 - 22:31

La Chaux-de-Fonds a repris la place de dauphin du leader Thurgovie mardi en Swiss League.

La Chaux-de-Fonds a repris la place de dauphin du leader Thurgovie mardi en Swiss League.
La Chaux-de-Fonds a repris la place de dauphin du leader Thurgovie mardi en Swiss League.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

25.11.2025, 22:31

Le HCC s'est imposé 5-2 à Winterthour alors que la rencontre des Thurgoviens à Bâle a été renvoyée. Menés 1-0 dans la banlieue zurichoise, les Neuchâtelois ont renversé une rencontre qu’ils ont largement dominée (40 tirs à 19).

En battant Bellinzone 3-2, Viège a pour sa part mis fin à sa série de trois défaites consécutives. Les Valaisans restent toutefois septièmes, puisque les GCK Lions ont battu Olten (4-3) dans le dernier match.

