La Chaux-de-Fonds a repris la place de dauphin du leader Thurgovie mardi en Swiss League. IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Le HCC s'est imposé 5-2 à Winterthour alors que la rencontre des Thurgoviens à Bâle a été renvoyée. Menés 1-0 dans la banlieue zurichoise, les Neuchâtelois ont renversé une rencontre qu’ils ont largement dominée (40 tirs à 19).

En battant Bellinzone 3-2, Viège a pour sa part mis fin à sa série de trois défaites consécutives. Les Valaisans restent toutefois septièmes, puisque les GCK Lions ont battu Olten (4-3) dans le dernier match.