Le HC La Chaux-de-Fonds est tombé dans le piège des Bellinzona Snakes dimanche en Swiss League. Les Abeilles se sont inclinées 4-2 et manquent l'occasion de se rapprocher de la tête du classement.

Le HCC piégé au Tessin (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La troupe de Louis Matte, qui vit sa dernière saison à la tête du HCC, avait pourtant fait le plus dur en revenant de 2-0 à 2-2 à l'entame du troisième tiers-temps, grâce à un doublé du Suédois David Lindquist. Mais Niccolo Mansueto, déjà auteur du 2-0, et Gioele Pedrazzini ont redonné deux longueurs d'avance aux Snakes et avec les trois points.

Avec cette défaite, La Chaux-de-Fonds rate l'opportunité de s'emparer de la deuxième place occupée par Thurgovie. Les Abeilles pointent toujours à sept longueurs du leader, le HC Sierre.