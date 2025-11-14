La Chaux-de-Fonds a renoué avec la victoire lors de la reprise de la Swiss League. Le HCC a dominé le promu Arosa 4-2 vendredi aux Mélèzes devant 3352 spectateurs.

Battus lors des deux derniers matches qu'ils avaient disputés avant la pause internationale, les hommes du coach Louis Matte ont toutefois joué à se faire peur face aux Grisons. Ils menaient 3-0 à la 36e, mais ont vu leurs adversaires revenir à 3-2 à la 45e.

Une réussite en supériorité numérique de David Eugster (56e) a toutefois permis à la «Tchaux» de s'assurer les trois points. Deuxième du classement, le HCC reste à quatre longueurs du leader Thurgovie, qui est allé s'imposer 4-1 à Winterthour vendredi.