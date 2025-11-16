  1. Clients Privés
Swiss League Le leader Thurgovie creuse l'écart sur ses poursuivants

ATS

16.11.2025 - 19:33

Thurgovie a creusé l'écart dimanche en Swiss League. Le leader s'est difficilement imposé 2-1 à domicile contre les GCK Lions, mais il a bénéficié de la défaite 5-3 de La Chaux-de-Fonds à Coire.

Thurgovie a creusé l'écart dimanche en Swiss League.
Thurgovie a creusé l'écart dimanche en Swiss League.
ats

Keystone-SDA

16.11.2025, 19:33

Les Neuchâtelois ont manqué le coche dans la ville grisonne, où ils ont mené trois fois sans jamais parvenir à éviter le retour de leurs adversaires. La dernière période leur a été fatale, Coire marquant trois fois par Berri (51e), Smons (58e) et Canova (59e/dans le but vide).

Le HCC – qui a perdu trois de ses quatre dernières rencontres – se retrouve ainsi à sept points de la tête. Il ne compte plus qu'une longueur d'avance sur Sierre, qui a cartonné 9-2 à Bellinzone contre la lanterne rouge.

