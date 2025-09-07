  1. Clients Privés
Champions League Le LHC décidément à la peine : troisième revers en quatre matches 

ATS

7.9.2025 - 16:27

Lausanne a concédé une troisième défaite en quatre matches de Champions League dimanche. Les Lions vaudois se sont inclinés 3-1 à domicile devant les Allemands d'Ingolstadt.

Les hommes de Geoff Ward sont à la peine.
Les hommes de Geoff Ward sont à la peine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.09.2025, 16:27

07.09.2025, 17:08

Les vice-champions de Suisse auront vraiment besoin de s'imposer lors de leurs deux derniers matches contre Grenoble (8 octobre) et Mountfield (15 octobre) sous peine de voir leur parcours européen prendre fin dès le tour préliminaire.

Berne a pour sa part signé une deuxième victoire face aux Tchèques de Brno (5-3). Menés 3-2, les Ours ont inversé la tendance dans le troisième tiers-temps.

De son côté, Zoug poursuit a remporté un troisième match en battant à domicile les Belfast Giants (6-3). Les Nord-Irlandais ont livré une bonne entame avant de céder face à la puissance de feu des joueurs de Suisse centrale.

Samedi, Zurich avait essuyé une deuxième défaite en Suède. Les tenants du titre se sont inclinés 2-0 sur la glace de Brynäs, club basé dans la ville de Gävle.

Au classement, Zoug est 5e, Zurich pointe à la 9e place juste devant Berne (10e), tandis que le LHC végète au 19e rang. Seules les 16 premières équipes (sur 24) se qualifient pour les huitièmes de finale.

