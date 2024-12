Lausanne est reparti du bon patin. Battus à quatre reprises lors de leurs cinq derniers matches avant la pause internationale, les Vaudois ont signé un succès probant devant Ambri-Piotta.

Théo Rochette et Lausanne sont repartis du bon patin. ats

Keystone-SDA, ats ATS

Sur leur glace, ils se sont imposés 5-0 grâce aux réussites de Tim Bozon (9e), de Ken Jäger (26e et 58e) et de Théo Rochette (49e et 56e). Avec ce doublé, l’attaquant international, passeur sur le 2-0, n’a pas raté son retour aux affaires après avoir été blessé pendant un mois.

Face à des Tessinois qui restaient sur deux victoires contre Zurich et Davos, Lausanne a livré une performance très aboutie. Auteur de 21 arrêts, Kevin Pasche a refait le plein de confiance avec ce clean-sheet, son deuxième du mois déjà après celui réalisé il y a treize jours contre Bienne (1-0).

Vendredi, Kevin Pasche, Théo Rochette et leurs coéquipiers devront témoigner du même brio lors du choc au sommet contre Davos dans les Grisons. Le leader devra, en effet, se faire pardonner son couac de mercredi soir. Il s’est incliné 3-0 sur sa glace devant Langnau.

Menés au score après seulement 55’’ de jeu sur un but de Harri Pesonen, les Davosiens se sont brisés sur un Stéphane Charlin des grands soirs. Le portier des Tigers a stoppé 44 tirs pour rappeler, après sa parenthèse malheureuse en équipe de Suisse, qu’il demeurait bien l’un des plus grands talents du pays.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Rapperswil-Jona et son nouvel entraîneur en chef Johan Lundskog ont battu Berne 4-2 pour mettre un terme à une série de 8 défaites de rang. Enfin à Kloten, Lugano s’est incliné 6-3, trahi une fois de plus par une défense trop erratique.