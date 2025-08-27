  1. Clients Privés
Champions Hockey League Le Lausanne HC lance sa saison par un périple en Fennoscandie

ATS

27.8.2025 - 11:38

Quatre clubs suisses lancent déjà leur saison cette semaine en Champions Hockey League. Lausanne, Zurich, Berne et Zoug vont griffer la glace avant la reprise de la National League le 9 septembre.

Le LHC et ses nouveaux joueurs (ici Drake Caggiula, à droite) lancent leur saison vendredi en Finlande.
Le LHC et ses nouveaux joueurs (ici Drake Caggiula, à droite) lancent leur saison vendredi en Finlande.
IMAGO/Mediafab.ch

Keystone-SDA

27.08.2025, 11:38

Vice-champion de Suisse en titre la saison dernière, le LHC entame sa campagne européenne par un périple en Fennoscandie. Les Lions vaudois défient Lukko Rauma vendredi en Finlande avant de se rendre deux jours plus tard à Göteborg, en Suède, pour y affronter Frölunda.

Champions Hockey League. Les adversaires de Lausanne et des autres clubs suisses connus

Champions Hockey LeagueLes adversaires de Lausanne et des autres clubs suisses connus

Lausanne a obtenu son billet pour la CHL en qualité de vainqueur de la saison régulière de National League. Lors de l'exercice précédent, la troupe de Geoff Ward avait pris l'eau en huitièmes de finale face à son rival lémanique Genève-Servette (12-4 sur la double confrontation) après un tour préliminaire solide (quatre victoires, deux défaites en prolongation).

Zurich défend son titre

Alors que les clubs helvétiques ont longtemps eu du mal à briller dans cette mouture de la Ligue des champions lancée en 2014, Genève-Servette, puis Zurich, ont mis fin à huit ans de domination nordique. Le ZSC avait soulevé le trophée européen le 18 février dernier à domicile face aux Suédois de Färjestad (2-1) avant de réaliser le doublé en remportant les play-off de National League.

Champions Hockey League. Après Genève-Servette, les ZSC Lions sur le toit de l'Europe !

Champions Hockey LeagueAprès Genève-Servette, les ZSC Lions sur le toit de l’Europe !

Les Zurichois entament la défense de leur titre continental vendredi avec la réception des Allemands de Bremerhaven. Ils accueilleront ensuite le GKS Tychy, club champion de Pologne, dimanche.

Berne de retour

Le CP Berne est de retour en Champions League après une longue absence. Les Ours étaient des habitués de la compétition avant la pandémie de Covid, mais leurs dernières saisons moyennes en Suisse font qu'ils n'ont plus affronté le gratin européen depuis 2020.

L'arrivée de leur entraîneur Jussi Tapola en 2023 a toutefois relancé la machine. Le Finlandais connaît bien la CHL pour l'avoir remportée avec Tappara Tampere juste avant de rejoindre Berne. Il dirigera ses premières rencontres européennes avec les Ours jeudi à Grenoble et samedi sur la glace de Lulea, en Suède.

Zoug présent grâce au «Z»

C'est également contre Grenoble et Lulea – mais dans l'ordre inverse – que Zoug entamera sa campagne. L'EVZ a profité du sacre de Zurich, lequel a offert à la Suisse un quatrième billet pour la compétition. Les joueurs de Michael Liniger, qui a succédé à Dan Tangnes, font leur retour en Europe après deux ans d'absence.

Au total, 24 équipes sont sur la ligne de départ. La phase de ligue, lors de laquelle chaque formation disputera six matches, doit durer jusqu'au 15 octobre. Les seize meilleurs se qualifient pour les huitièmes de finale.

Archive sur le même thème

National League : Zurich bat Lausanne et s'adjuge le titre

National League : Zurich bat Lausanne et s'adjuge le titre

Lausanne s'est incliné en finale des play-off de National League. Jeudi à Malley lors de l'acte V, les Vaudois ont été dominés 3-2 par un Zurich chanceux qui décroche son 11e titre en remportant la série 4-1.

24.04.2025

