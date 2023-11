Le Lausanne HC occupe une belle 6e place dans le classement de National après plus d'un tiers de la saison régulière. Pourtant, son gardien présumé titulaire Ivars Punnenovs n'a obtenu que deux victoires.

Kevin Pasche est l’une des révélations de ce début de championnat. Keystone

La valse des gardiens de but dans le hockey suisse est comme toujours l'un des sujets de l'automne. On en sait désormais plus : Leonardo Genoni a prolongé à Zoug, Reto Berra à Fribourg, Luca Hollenstein va partir à Davos, Tim Wolf remplacera Hollenstein comme no 2 à Zoug, et Joren van Pottelberghe quittera Bienne pour Lugano.

Un nouveau nom pourrait rapidement s'ajouter sur le marché, celui d'Ivars Punnenovs dont l'avenir paraît bien bouché du côté de Lausanne. Le Letton de 27 ans n'est en effet pour rien dans le retour au premier plan du LHC, qui avait manqué les pré-play-off la saison dernière après une triste 11e place.

Voie de garage

Ivars Punnenovs s'est mis sur une voie de garage à Lausanne. Déjà lors de la saison dernière, il n'avait pas tenu la route et avait perdu la place de titulaire au profit du Finlandais Eetu Laurikainen. Cette saison, ses performances sont plus confuses encore: seulement deux victoires en huit matches, le plus grand nombre de buts encaissés (4,18 par match) et le taux d'arrêts le plus misérable (82,68%) de tous les gardiens de l'élite.

Pourtant, lorsqu'il a débarqué de Langnau à l'été 2022 avec un contrat de cinq ans à la clé, Ivars Punnenovs (29 ans) était en pleine progression et devait devenir l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Il n'est désormais plus que le no 3 dans la hiérarchie lausannoise.

Un Hughes grandiose

C'est d'abord Connor Hughes qui supplanté le médaillé de bronze du dernier championnat du monde. Le Canado-Suisse, qui avait brillamment remplacé Reto Berra (blessé) durant de longs mois la saison dernière à Fribourg-Gottéron, a été intronisé par le coach Geoff Ward début octobre.

Ses statistiques sous le maillot du LHC, où il s'est engagé pour deux saisons, sont impressionnantes: avec 93,68% d'arrêts, Connor Hughes est le meilleur gardien de la Ligue, devant... Reto Berra (93,40%). Mais il s'est blessé à une jambe le 22 octobre contre Berne, et est en pause forcée pour au moins un mois d'arrêt.

Son absence aurait pu profiter à Punnenovs. Mais c'est bien l'heure de Kevin Pasche, 20 ans, qui a sonné cet automne. Ce pur produit du LHC a lancé sa carrière en National League avec deux blanchissages dans ses quatre premiers matches. En cinq apparitions, il n'a connu qu'une seule fois la défaite, en prolongation contre Ambri-Piotta.

Un nouveau prodige

Kevin Pasche est le nouveau prodige parmi les gardiens suisses. Ses chiffres sont en tout cas remarquables : seulement 1,38 but encaissé par match, avec 93,81% d'arrêts ! Ce n'est que parce qu'il n'a pas encore atteint le nombre d'apparitions nécessaire en National League qu'il n'est pas officiellement en tête des statistiques.

En revanche, le Vaudois est l'homme de ce début de saison au HCV Martigny (6e de Swiss League), dont il défendait la cage avant la blessure de Connor Hughes. Il affiche le même pourcentage d'arrêts (93,8) sous les couleurs du promu valaisan mais en 12 matches disputés. Il a là aussi concédé moins de deux buts par rencontre.

Sa saison se déroule jusqu'à présent «comme dans un rêve», en attendant la reprise du championnat vendredi à Rapperswil. «Ce match contre Kloten, mon premier blanchissage dès mon premier match de National League, je ne l'oublierai jamais», lâche-t-il.

Kevin Pasche ne se laisse pas démonter par la nervosité : «Je continue à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'essaie de simplement faire mon travail, comme le font mes coéquipiers. Ma tâche est d'arrêter autant de tirs que possible. Je continue à faire tous les efforts possibles.»

ATS, par Rolf Bichsel