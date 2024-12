On n’arrête plus le Lausanne HC ! Après leur succès devant Ambri-Piotta et Davos, les Vaudois ont couronné leur semaine avec une victoire dans le derby lémanique pour s’emparer de la place de leader.

Keystone-SDA, ats ATS

Sur leur glace, les finalistes de la saison dernière se sont imposés 3-0 devant un Genève-Servette qui va bientôt être contraint de tout miser sa saison sur son parcours en Ligue des Champions. Une ouverture du score d’Antti Suomela à la 8e, le premier but de la saison de Makai Holdener pour le 2-0 de la 31e et enfin une réussite de Lauri Pajuniemi dans la cage vide à 14’’ de la sirène ont scellé ce derby. Une fois de plus, Kevin Pasche a livré la marchandise dans la cage lausannoise pour fermer la porte aux Genevois. Auteur de37 arrêts, il a signé son... septième blanchissage de la saison.

Fribourg encore «muet»

Comme pour Genève-Servette, ce championnat ne devrait pas apporter beaucoup de satisfactions à Fribourg-Gottéron. Au lendemain de leur défaite 1-0 à domicile devant Kloten, les Fribourgeois se sont inclinés 4-0 à Rapperswil. Privés de leur topscorer Marcus Sörensen blessé, ils ont à la fois accordé trop de largesses devant la cage du malheureux Reto Berra et singulièrement manqué de tranchant en phase offensive pour mériter un meilleur sort. Ils risquent de traverser une soirée aussi difficile lundi à Zoug, qui n’a pas fait le détail devant Ajoie (4-0).

Au lendemain de sa défaite à Porrentruy face à Ajoie, Bienne a cueilli deux points pour relever la tête. Les Seelandais ont battu Davos 2-1 aux tirs au but grâce à une égalisation de Jere Salinen à la 54e et aux réussites de ce même Salinen, de Fabio Hofer et de Toni Rajala dans l’exercice du shootout.

Dans les autres rencontres de la soirée, Zurich a perdu sa première place après sa défaite 3-2 à domicile devant le CP Berne, consommée sur un but de Lukas Klok à la 55e. Enfin à deux jours du derby tessinois, Ambri-Piotta et Lugano ont connu des fortunes diverses. Ambri s’est imposé 6-5 au shootout à Kloten après un match riche en rebondissements. Quant à Lugano, il a été battu 4-3 à Lugano sur un but de Dario Allenspach à 1’37’’ de la sirène.