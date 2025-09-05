  1. Clients Privés
Ligue des Champions Le LHC rugit à Malley : 7-3 contre Belfast

ATS

5.9.2025 - 20:54

Lausanne a cueilli une première victoire en Ligue des Champions. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Vaudois se sont imposés 7-3 à Malley devant les Belfast Giants.

Lausanne s’est imposé 7-3 contre Belfast et a débloqué son compteur.
Lausanne s’est imposé 7-3 contre Belfast et a débloqué son compteur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 20:54

Devant 5678 spectateurs, la formation de Geoff Ward a forcé la décision dans le deuxième tiers. Elle a inscrit trois buts en l'espace de 8'03'' pour mener 6-3. L'homme du match fut Drake Caggiula avec son triplé. Auston Czarnik, qui a signé un doublé et qui a délivré deux assists, fut également à son avantage au même titre que Yannick Zehnder, qui a délivré trois passes décisives.

