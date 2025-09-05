Lausanne a cueilli une première victoire en Ligue des Champions. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Vaudois se sont imposés 7-3 à Malley devant les Belfast Giants.

Lausanne s’est imposé 7-3 contre Belfast et a débloqué son compteur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Devant 5678 spectateurs, la formation de Geoff Ward a forcé la décision dans le deuxième tiers. Elle a inscrit trois buts en l'espace de 8'03'' pour mener 6-3. L'homme du match fut Drake Caggiula avec son triplé. Auston Czarnik, qui a signé un doublé et qui a délivré deux assists, fut également à son avantage au même titre que Yannick Zehnder, qui a délivré trois passes décisives.