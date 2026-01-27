  1. Clients Privés
NHL Le Lightning de Janis Moser «blanchit» le Mammoth

ATS

27.1.2026 - 07:01

Le Tampa Bay Lightning a mis fin à la belle série du Mammoth lundi en NHL. Janis Moser et ses équipiers se sont imposés 2-0 en Floride face à Utah, qui avait gagné ses cinq derniers matches.

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:01

27.01.2026, 07:11

Joueur le plus utilisé de son équipe avec 25'29 passées sur la glace, Janis Moser a été crédité d'un assist sur le 2-0 signé Anthony Cirelli à 46'' de la fin du match en supériorité numérique. Le défenseur biennois en est à 17 points (5 buts, 12 assists) cette saison et affiche toujours le troisième meilleur différentiel de la ligue (+37 au total).

Le Lightning, qui a gagné 15 de ses 17 derniers matches pour pointer en tête de la Conférence Est, avait également ouvert la marque en «power play» grâce au 14e but de la saison du défenseur Darren Raddysh (38e). L'homme du match fut néanmoins le portier russe Andrei Vasilevskiy, auteur de 28 arrêts pour son 42e blanchissage en saison régulière de NHL.

