Le HC Bienne a subi une défaite fâcheuse mardi à Berne (3-2) dans un match capital pour une place dans le Top 6 de National League. Au lieu de quatre, le retard sur le «SCB» est à nouveau de dix points.

L’idée d'un titre semble bien lointaine pour Gaëtan Haas et le HC Bienne. ats

Les Biennois rêvaient grand à l'entame de cette saison. Ils voulaient rattraper ce qu'ils avaient manqué. La défaite lors du match 7 de la finale des play-off contre Genève-Servette était encore dans toutes les têtes. «Il y a ce sentiment de ne pas avoir saisi notre chance», disait Gaëtan Haas l'été dernier. «Et ce sentiment ne disparaîtra pas tant que nous n'aurons pas remporté le titre.»

A dix journées de la fin de la saison régulière, l'idée d'un titre semble bien lointaine pour les joueurs du HC Bienne, qui accusent un retard de huit points sur Lugano (6e). Bienne ne parvient tout simplement pas à combler le handicap qu'il s'est infligé durant un automne médiocre.

«Comment dire? Ce qui est sûr, c'est que le mauvais temps est derrière nous», assurait Gaëtan Haas mardi soir. «Depuis un ou deux mois, nous jouons un bon hockey, mais tout le monde savait qu'il serait très difficile d'arriver là où nous voulions aller après un début de saison médiocre», concédait-il.

Record de spectateurs

Bienne paie cher un très faible début de saison, dont les causes sont nombreuses: un nombre très élevé de blessures chez des joueurs-clés, l'inquiétude liée au nouvel entraîneur Petri Matikainen, l'inquiétude liée à l'ex-coach Antti Törmänen, l'incertitude liée à 18 contrats arrivant à échéance, les départs déjà prévus de joueurs-clés (van Pottelberghe, Kessler, Künzle, Hischier, Rathgeb).

Mais le mauvais temps est effectivement derrière le HC Bienne, qui se porte à nouveau bien. Avant le match capital à Berne, Bienne avait gagné 10 de ses 14 derniers matchs. Les spectateurs affluent dans la patinoire comme jamais auparavant (taux de remplissage du stade de 97%). Le cadre pour la prochaine saison est en place.

La liste de l'effectif pour la saison prochaine ne se lit toutefois plus aussi bien que le «roster» actuel – bien que Damien Brunner ait prolongé d'une saison supplémentaire – avec les arrivées discrètes d'un jeune deuxième gardien (Luis Janett), de deux défenseurs de 20 ans (Rodwin Dionicio et Gaël Christe) et de l'attaquant d'Ambri Johnny Kneubuehler.

Ce bouleversement est voulu, souligne le directeur sportif Martin Steinegger: «Nous devions rajeunir l'équipe». Steinegger espère que la reconstruction durera au maximum deux ans: «Nous n'avons pas plus de temps, car les gens attendent des succès et des résultats». Et peut-être qu'un nouveau transfert-surprise surviendra l'été prochain.

Dernière chance

Pour l'instant, les joueurs doivent partir du principe que le HC Bienne pourra jouer le titre une dernière fois – pour l'instant – au cours des trois prochains mois. Il y a un an, lorsque Törmänen était tombé à nouveau malade avant les play-off, le destin avait permis à l'équipe de rester unie. Peut-être que la fin d'une impressionnante ère biennoise ce printemps aura le même effet.

Malgré le retard considérable sur la 6e place, beaucoup de choses restent possibles. Avec 60 points, Bienne occupe actuellement la 8e place, mais est aussi fortement pressé par Davos, Ambri (59 chacun) et les Langnau Tigers (57).

Les chances des septième et huitième de la qualification sont nettement plus grandes que celles des équipes occupant les 9e et 10e places. En effet, les 7e et 8e ne doivent gagner qu'une seule des deux séries, au lieu de deux. Mais Haas ne veut pas encore s'occuper du mode des pré-playoff: «Nous devons mettre nos objectifs de côté pour le moment. Il ne nous reste plus qu'à prendre match après match. Et deux semaines avant la fin de la saison régulière, nous verrons si une chance de terminer dans les six premiers se présente encore ou non», conclut-il.

